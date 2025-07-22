665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin tarihi belli oldu

Kaynak: AA
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin tarihi belli oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 2026 yılında düzenleneceği tarihler duyuruldu.

Edirne Belediyesinin açıklamasına göre encümenin aldığı karar doğrultusunda 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-4-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güreşler için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Kırkpınar'ın sadece Edirne’nin değil Türkiye’nin ortak kültürel mirası olduğunu vurgulayan Akın, "Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tüm güreşseverleri 3-4-5 Temmuz 2026’da Edirne’mize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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