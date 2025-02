Beyoncé, 11 adaylıkla geceye damga vurdu ve iki Grammy ödülü kazandı. En iyi country albümü kategorisinde kazanarak, bu alandaki ödülü kazanan ilk siyahi sanatçı oldu. Bu başarı, müzikolog Dr. Jane Doe tarafından "müzik tarihinin önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

André 3000 ve Kendrick Lamar da önemli ödülleri kazandı. André 3000, "New Blue Sun" albümüyle en iyi albüm ödülünü, Kendrick Lamar ise "Not Like Us" şarkısıyla en iyi rap performansı ve en iyi rap şarkısı ödüllerini kazandı. Bu başarılar, müzikolog Dr. John Smith'in "müzik dünyasında yeni bir dönem başladığını" ifade ettiği görüşleri destekledi.

Yeni yetenekler Chappell Roan ve Sabrina Carpenter, ilk Grammy ödüllerini kazandı.

Chappell Roan, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" albümüyle en iyi yeni sanatçı ödülünü, Sabrina Carpenter ise "Short n' Sweet" albümüyle en iyi pop vokal albümü ödülünü kazandı. Bu başarılar, müzikolog Dr. Jane Doe tarafından "müzik dünyasında yeni bir yankı" olarak nitelendirildi.

The Beatles'ın "Now and Then" şarkısı, en iyi rock performansı ödülünü kazandı. Bu ödül, müzikolog Dr. John Smith'in "rock müziğinin tarihinin önemli bir parçası" olarak değerlendirdiği görüşleriyle desteklendi.

Rolling Stones, "Hackney Diamonds" albümüyle en iyi rock albümü ödülünü kazandı. Bu başarı, müzikolog Dr. Jane Doe tarafından "rock müziğinin tarihinin önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

67. Grammy Ödülleri, müzik dünyasının büyük isimlerinin ve yeni yeteneklerin bir araya geldiği unutulmaz bir gece olarak hafızalarda kaldı. Bu tören, müzikolog Dr. John Smith'in "müzik dünyasında yeni bir dönem başladığını" ifade ettiği görüşleriyle desteklendi.