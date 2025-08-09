67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 67 yaşında bir adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 433. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşayan Faruk E.'yi yakınları yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Faruk E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Faruk E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Denizde kayboldu beş saat sonra bulundu
Denizde kayboldu beş saat sonra bulundu
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Buğday yüklü tır seyir halindeyken yandı
Buğday yüklü tır seyir halindeyken yandı
Bursa’da 'park' kavgası sokağa taştı: 3 yaralı
Bursa’da 'park' kavgası sokağa taştı: 3 yaralı
İstanbul'da hissedilen deprem
İstanbul'da hissedilen deprem