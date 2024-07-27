67 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Kaynak: AA
67 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Yalova'da 29 farklı suçtan aranan ve 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Harekete polis, olayın zanlısı Y.U'yu operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik'te de hırsızlık olaylarına karıştığı, 29 ayrı suçtan arandığı belirlenen Y.U'nun ayrıca hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Y.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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