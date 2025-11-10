Bolu'nun güneyinde bulunan Kıbrıscık ilçesi, merkez nüfusu iki binin altında kaldığı için köy statüsüne düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kıbrıscık'ın köy statüsüne düşmemesi için Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Kıbrıscık'a Sahip Çıkalım Dayanışma Günü adıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Bolu'da ikamet edip, aslen Kıbrıscıklı olan vatandaşlardan ikametlerini Kıbrıscık'a taşıması istendi.

600 kişilik salonda düzenlenen etkinliğe katılım az olunca, büyük bölüm boş kaldı. Salonun boş kaldığını gören Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in konuşurken sesi titredi.

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen

YILBAŞINA KADAR VAKİTLERİ VAR

Sesi titreyerek konuşma yapan Başkan Tekemen, yılbaşına kadar vakitleri olduğunu belirterek, "Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız." dedi.

Tüm siyasi parti, dernek ve STK'larla birlik beraberlik içinde olduklarını anlatan Tekemen, "Birinci toplantımızı Kıbrıscık'ta gerçekleştirdik. O toplantıda bin 25 olan nüfusumuz, bugün bin 430'lara yükselmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"İLÇEYİ KAYBETMİŞ SON BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Kıbrıscıklı vatandaşların gayret etmesi gerektiğini belirten Tekemen, "Esas gayret hemşehrilerimize düşüyor. Tek kişiyle olacak iş değil. Üç aydır gecem gündüzüm belli değil. Gerçekten benim için büyük sıkıntı. İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

Salonun boş kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Tekemen, "Bizim sizlerden istediğimiz, bugün Bolu’dan, en azından 350 nüfusla geri dönmek. Ama gördüğüm kadarıyla ne yazık ki salonu dolduramadık. Bu benim için büyük üzüntü. İnşallah bu 350’yi tamamlarsak, kalanını biz tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.