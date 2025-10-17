67 yıllık Türk sanayi devi iflas etti. Bir dönemin vergi rekortmeniydi

Bursa’nın köklü sanayi devlerinden Karataş Grup, demir-çelik ve lojistik sektöründe yaşadığı derin mali krizle iflasın eşiğine geldi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, grubun altı şirketi için yapılan konkordato taleplerini reddederek, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” olduğunu tespit etti.