Bursa’nın köklü sanayi devlerinden Karataş Grup, demir-çelik ve lojistik sektöründe yaşadığı derin mali krizle iflasın eşiğine geldi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, grubun altı şirketi için yapılan konkordato taleplerini reddederek, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” olduğunu tespit etti.
67 yıllık Türk sanayi devi iflas etti. Bir dönemin vergi rekortmeniydi
Bursa merkezli 67 yıllık Karataş Grup'a bağlı bazı şirketler, mahkeme kararıyla resmen iflas etti. Demir-çelik, lojistik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve bir dönem Gemlik’in vergi rekortmenleri arasında yer alan şirket, uzun süredir mali sıkıntı çekiyordu.
15 Ekim 2025 itibarıyla bu iki şirketin iflasına hükmedilen karar, basit tasfiye usulüyle Gemlik İflas Müdürlüğü’nce yürütülecek.
Diğer dört şirket içinse iflas şartları oluşmadığına dair hüküm verildi. Temelleri 1958’de Ziver Karataş tarafından atılan grup, oğlu Muhittin Karataş’ın 2008’den beri yönetiminde büyüdü.
Gemlik’teki 63 bin 910 metrekarelik alanda, 31 bin 540 metrekare kapalı tesiste faaliyet gösteren Karataş, Borusan Mannesmann, Borçelik ve Kerim Çelik gibi devlerin tedarikçisi olarak yükseldi. Son yıllarda Tosyalı Holding, Yücel Boru ve Yıldız Demirçelik’le de iş birliği yaptı.
Grup, 2016’da Gemlik’te kurumlar vergisi rekortmeni olurken, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Ekonomiye Değer Katanlar” törenlerinde 2018-2022 arası beş kez “Çevre Sektör Lideri” ödülü kazandı.
2025 başında da benzer bir onur aldı. Ancak artan girdi maliyetleri, ekonomik daralma ve sektör rekabeti grubu zorladı.
Mayıs 2025’te üç aylık geçici mühletle konkordato süreci başlayan Karataş, komiser heyetinin incelemelerine rağmen toparlanamadı. Karar, grubun yaklaşık 200 çalışanını etkileyecek; tedarik zincirinde aksamalar bekleniyor.
Sektör temsilcileri, iflasın demir-çelik piyasasında kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini belirtiyor. Muhittin Karataş, son açıklamasında “Yeniden yapılanma için çabalıyoruz” dese de, alacaklılar tasfiye sürecini yakından izliyor.