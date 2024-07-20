68 yerde orman yangını çıktı

Kaynak: AA
68 yerde orman yangını çıktı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, dün ülke genelinde 68 farklı noktada orman yangını çıktığını bildirdi.

Kikilias, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık, itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor. Ülke genelinde dün 68 noktada orman yangını çıktı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yetkililer, bugün bazı bölgelerin kavurucu sıcaklar nedeniyle "yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "turuncu alarm" durumuna geçildiğini bildirdi.

Turuncu alarm durumuna geçirilen Atina, Argolida, Eğriboz ve Viotia gibi bölgelerde, itfaiye ekiplerinin gözlem uçuşları gerçekleştireceği ve Acil Durum Planı'nın devreye sokulduğu açıklandı.

Yetkililer, halkı dikkatli olmaları ve yangın riski taşıyan davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Son Haberler
Bir ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece oldu Yaşam
Bir ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece oldu
Bir gün arayla iki yangın. 6 ev küle döndü Gündem
Bir gün arayla iki yangın. 6 ev küle döndü
Elektrik trafosu alev alev yandı Gündem
Elektrik trafosu alev alev yandı
Zelenskiy Biden ile telefonda görüştü Dünya
Zelenskiy Biden ile telefonda görüştü
Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti. Saniye saniye detaylarını anlattı Dünya
Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti. Saniye saniye detaylarını anlattı
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı Gündem
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı
Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı Gündem
Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı