68 yerde orman yangını çıktı

Kikilias, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık, itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor. Ülke genelinde dün 68 noktada orman yangını çıktı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yetkililer, bugün bazı bölgelerin kavurucu sıcaklar nedeniyle "yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "turuncu alarm" durumuna geçildiğini bildirdi.

Turuncu alarm durumuna geçirilen Atina, Argolida, Eğriboz ve Viotia gibi bölgelerde, itfaiye ekiplerinin gözlem uçuşları gerçekleştireceği ve Acil Durum Planı'nın devreye sokulduğu açıklandı.

Yetkililer, halkı dikkatli olmaları ve yangın riski taşıyan davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.