68 yıllık evli çift, 24 saat arayla yaşamlarını yitirdi 

Gaziantep Kozdere Mahallesi’nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan İbrahim Gülsoy, cumartesi günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Gülsoy'un cenazesi, aynı gün düzenlenen törenle mahalle mezarlığına defnedildi.
24 SAAT SONRA FENALAŞTI
Eşinin ölümünün ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6 çocuk annesi Sultan Gülsoy ise dün hastanede yaşamını yitirdi. 68 yıllık eşinden bir gün sonra yaşamını yitiren Sultan Gülsoy, 24 saat sonra eşinin yanına defnedildi.(AA)
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