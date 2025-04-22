69 yaşındaki adamın attığı mesaj hayatını kararttı! Mahkeme "suçlu" dedi

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden genç bir kadına “öpücük ve kalp” emojileriyle birlikte “Harikasın canım, çok tatlısın canım” mesajları gönderen 69 yaşındaki H.T., cinsel taciz suçundan yargılandı. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, H.T.’yi 2.800 TL idari para cezasına çarptırdı. Denetimli serbestlik kapsamında, H.T.’nin 5 yıl içinde aynı suçu tekrarlaması halinde cezayı ödemesi gerekecek.

OLAYIN DETAYLARI

Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl tanımadığı H.T.’nin sosyal medya hesabından gelen mesajlar üzerine rahatsız oldu ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. H.T.’nin, Instagram üzerinden Z.Y.’ye “Harikasın canım, çok tatlısın canım” şeklinde mesajlar attığı ve kalp ile öpücük emojileri gönderdiği tespit edildi. Savcılık, bu eylemlerin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu değerlendirerek H.T. hakkında dava açtı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, H.T.’nin mesajlarının ve emojilerinin cinsel taciz kapsamına girdiğini, sanığın “Hesabım çalındı” ve “Farklı hesaplar kullanıyorum” gibi çelişkili ifadelerinin suçtan kaçma amacı taşıdığını belirtti. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca H.T.’nin cezalandırılmasını talep etti.

Z.Y.’nin avukatı Doğan İpek, mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini ifade etti. H.T.’nin savunmasındaki çelişkiler, mahkeme tarafından suçun sabit olduğuna dair delil olarak değerlendirildi.

2.800 TL CEZA VE DENETİMLİ SERBESTLİK

Yargılama sonucunda mahkeme, H.T.’nin gönderdiği mesajlar ve emojiler nedeniyle cinsel taciz suçunu işlediğine hükmetti. H.T., 2.800 TL idari para cezasına çarptırıldı. Denetimli serbestlik kapsamında, H.T.’nin önümüzdeki 5 yıl içinde benzer bir suç işlememesi durumunda bu cezayı ödemekten kurtulacağı belirtildi. Ancak tekrar suç işlemesi halinde cezayı ödemek zorunda kalacak.