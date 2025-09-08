69 yaşındaki bir işçi 12 metreden yere çakıldı

Bu sabah yaşanan iş kazasında 69 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı. Olay, aynı bölgede 2021’de yaşanan üç işçinin ölümünü hatırlattı.

Torino’nun Via Genova Caddesi’nde bu sabah erken saatlerde meydana gelen iş kazasında 69 yaşındaki Mısır kökenli bir işçi vinç sepetinden düşerek hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre işçi, yaklaşık 12 metreden henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yere çakıldı. Olay yerine sağlık ekipleri ve Lingotto Karakolu’na bağlı jandarma birimleri sevk edildi.

BİR İŞÇİ YARALI KURTULDU

Kazada işçinin yanında bulunan bir başka işçi yaralandı. Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, iş güvenliği denetimlerinden sorumlu Spresal ekiplerinin incelemelere başladığını duyurdu. Kazanın kesin sebebi, yapılacak teknik araştırmaların ardından netlik kazanacak.

AYNI CADDE DAHA ÖNCE DE FACİAYA TANIK OLDU

Aynı bölgede, 19 Aralık 2021’de yaşanan başka bir iş kazasında üç işçi, inşaat kulesi montajı sırasında 40 metreden düşerek hayatını kaybetmişti. O olayda 20 yaşındaki Filippo Falotico, 52 yaşındaki Roberto Peretto ve 54 yaşındaki Marco Pozzetti yaşamını yitirmişti. Son yaşanan kazayla birlikte Via Genova, Torino’nun iş güvenliği tartışmalarında yeniden gündeme geldi.

