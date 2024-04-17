69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı

69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı
Kaynak: Karar
Türkiye’nin 69 yıllık firması iflas bayrağını çekti. Ekonomik krizle boğuşan köklü firmanın iflas haberi, duyanları şoke etti.
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69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı 1

Ülkede yaşanan ekonomik krizin etkileri her alanda hissedilmeye devam ediyor. Birçok şirket, her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik krizin etkilerine dayanamayarak iflas ediyor.

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69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı 2

Bu kez de İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde üretim yapan 69 yıllık firma iflas bayrağını çekti.

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69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı 3

Türkiye’nin önde gelen kamyon üreticilerinden olan TOE, 1955 yılında kurulmuştu. 1960 yılında firmanın lisans anlaşması iptal edilmiş ve şirket, Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş ismiyle üretimini sürdürmüştü.

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69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı 4

1962 yılında, şirketin yüzde 93,5 hissesini OYAK satın aldı, 1983 yılında ise hisseler Ziraat Bankası’na devredildi.

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69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı 5

1963-1993 yılları arasında toplamda 54.496 adet motorlu taşıt üretimi yapan TOE’nin iflas etmesi, sektörü şaşkınlığa uğrattı. Şirketin iflas etmesinin ardından Türkiye’nin en köklü kamyon üreticisi de sektörden çekilmiş oldu.

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69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı 6
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69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti. İflas haberini duyanlar inanamadı 7
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