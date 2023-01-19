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6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim?

Muhalefetin 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair bir açıklama gelmedi. 6’lı masadan henüz cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir isim açıklanmazken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacağı merak konusu. Peki, 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim?

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:16
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6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim?

6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim?
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Muhalefetin 6’lı masadan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir açıklama gelmedi. 2023 seçimleri için Mayıs ayı işaret edilirken 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. Peki, 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim?

Seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın işaret edilmesinin ardından 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor. Peki, 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak?

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Kulislerde konuşulanlara göre Şubat ayı ortasına kadar 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor.

Ocak ayında ise muhalefetin ortak bir hükümet programı, yol haritası açıklaması bekleniyor.

MERAL AKŞENER'DEN CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından bir video mesaj yayımlayarak cumhurbaşkanı adayına ilişkin şunları kaydetmişti:

"Sevgili gençler, değerli takipçilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500’ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum.

Endişelerinizi anlıyorum, mesajını aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."

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Cesur
19.01.2023 13:57
Adayımız MANSUR YAVAŞ.  
 
fatih
19.01.2023 13:56
aday şayet mansur yavaş başkanım olursa her halükarda kazanır ve de meral hanım size olan güven kat be kat artar yok kılıçdaroğlu aday olursa kemel bey de siz de güven yitirirsiniz  
 
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