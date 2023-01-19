Muhalefetin 6’lı masadan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir açıklama gelmedi. 2023 seçimleri için Mayıs ayı işaret edilirken 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. Peki, 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim?

Seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın işaret edilmesinin ardından 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor. Peki, 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak?

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Kulislerde konuşulanlara göre Şubat ayı ortasına kadar 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor.

Ocak ayında ise muhalefetin ortak bir hükümet programı, yol haritası açıklaması bekleniyor.

MERAL AKŞENER'DEN CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından bir video mesaj yayımlayarak cumhurbaşkanı adayına ilişkin şunları kaydetmişti:

"Sevgili gençler, değerli takipçilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500’ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum.

Endişelerinizi anlıyorum, mesajını aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."