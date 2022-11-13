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6’lı masa yeniden toplanıyor. Ne zaman açıklanacağına karar verecekler

6’lı masa kurmayları güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini anayasaya uyarladıkları çalışmayı tamamlandığını duyurarak, liderlerin yarın bir araya gelerek ne zaman açıklayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 10:50
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6’lı masa liderleri bir araya geliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ne zaman açıklayacaklarına karar verecekler

6’lı masa yeniden toplanıyor. Ne zaman açıklanacağına karar verecekler
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6’lı masa kurmayları güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini anayasaya uyarlamak için oluşturduğu Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

NE ZAMAN AÇIKLANACAĞINA LİDERLER KARAR VERECEK

Kurmaylar metnin yarın liderler tarafından açıklanabileceği de belirtirken “Liderler çalışmanın tamamlandığını söyleyip genel başkan yardımcılarının da açıklayacağını söyleyebilirler. Yarın bu konu da gündemlerinde olacak. Ne zaman açıklanacağına onlar karar verecek” bilgisini paylaştı.

İkinci tur görüşmelerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğindeki toplantıyla devam edecek olan 6’lı masanın kurmayları dikkat çeken bilgiler paylaştı.

“Sıfırdan bir anayasa hazırlamadıklarına” dikkat çeken kurmaylar, yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını paylaştı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, metin liderlere de sunuldu. “Liderlerin 28 Şubat’ta açıkladığı bildirinin anayasa maddelerine işlenmesi” şeklinde hazırlanan metinde, “başbakanlık ve müsteşarlıkların geri gelmesi, DPT benzeri bir kurumun kurulması, YÖK’ün kaldırılması” gibi başlıklar bulunuyor.

Bu başlıkları hukuki formda anayasaya işleyecek teknik bir metin hazırladığını aktaran kurmaylar, “Sil baştan bir anayasa yazmadık. Mevcut anayasanın üzerinde çalıştık. Başbakanlık, müsteşarlık gibi kavramları yeniden anayasaya ekledik. Bu çok değerli bir çalışma oldu. Farklı kesimlerden gelen altı parti, bir anayasa metni üzerinde uzlaşı sağladı. Türkiye fabrika ayarlarına dönecek” dedi.

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