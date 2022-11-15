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Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcılığını yapan Adam Murray, İngiltere'de 6.Lig takımını çalıştıracak.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:22
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6.Lig takımını çalıştıracak. Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza

Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza
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Beşiktaş 'ın eski yardımcısı antrenörü Adam Murray, 6. küme takımını çalıştıracak.

Siyah-beyazlı ekipte Valerien Ismael'in ekibinde yer alan Murray, Fransız teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe atıldı.


İngiltere 6. küme takımlarından AFC Fylde'ye imza atan Murray, daha önce Barnsley ve West Bromwich Albion'da da Ismael'in yardımcılığını yapmıştı.

Adam Murray, Valerien Ismael'in cezalı olduğu İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken İstanbulspor da iç sahadaki ilk puanını Beşiktaş'tan almıştı.

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