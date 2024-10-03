6'ncı kattan düştü, manavın brandası hayatını kurtardı

Kadının, düşmeden az önce eşiyle telefonda tartıştığı öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sularında Camikebir Mahallesi Garaj Sokaktaki bir binada meydana geldi. 6’ncı katta oturan C.A. isimli kadın, söylenenlere göre telefonda eşi ile tartıştıktan sonra, bilinmeyen sebeple balkondan düştü. Binanın girişindeki manavın brandasının üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

Yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı branda üzerinde ilk müdahalesini yaptığı C.A. sedyeye alınarak Orhangazi Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.