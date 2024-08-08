7.1'lik depreme AVM'de yakalanan Japonlar sarsıntıyı sallamadı. Ne malzemeden çalmışlar ne de oy için imar barışı getirmişler

Düzenleme: Serhat Ağa
7.1'lik depreme AVM'de yakalanan Japonlar sarsıntıyı sallamadı. Ne malzemeden çalmışlar ne de oy için imar barışı getirmişler

Japonya bugün gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki depreme AVM’de yakalanan insanların soğukkanlılığı gözlerden kaçmadı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından “Ne malzemeden çalmışlar ne de oy için imar barışı getirmişler” yorumu yapıldı.

Depremlerin en çok yaşandığı yerlerin başında gelen Japonya’da bugün Miyazaki kentinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşmesinin ardından deprem anında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Depreme AVM’de yakalanan Japon vatandaşların soğukkanlılığı çok konuşuldu. Deprem bölgesinde olan Japonya’da binaların yapımında herhangi bir malzemeden çalınmadığı ve devletin de bu konuda kontrollerini sıkı tutması sebebi ile insanlar deprem olduğu anda yapılardan kaçmıyor ve oldukları yere en yakın güvenli yere geçerek çöküp kapanma adımlarını uyguluyor.

Görüntülerde şiddetli depreme yakalanan insanların hiç panik yapmadığı ve sakince depremin bitmesini beklediği anlar yer aldı.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından ülkenin güneyindeki Kyushu, Shikoku, Kagoshima ve Ehime bölgelerinde tsunami uyarısı yapıldı. Öte yandan Miyazaki’de tsunaminin ilk dalgalarının kıyıya vurduğu ve boylarının da 20 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede herhangi bir can kaybına dair haber akışı sağlanmadı.

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