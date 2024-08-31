'7.4 büyüklüğünde depremin eli kulağında'. Naci Görür kara haberi verdi

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kanal Fırat ekranlarında yer Gündem programının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLUR"

Deprem gündemine dair önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” ifadelerini kullandı.

Şu an Tunceli’de deprem beklediğini ifade eden Görür, Erzincan’ın doğusunda bulunan Karlıova’nın arasındaki kısmın Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucu olduğunu, orada depremin olma ihtimalinin çok fazla olduğunu olursa da 7’nin üzerinde deprem olacağını bunun da yıkıcı bir etkisi olacağını söyledi.

"7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Bölgede bina ve nüfus yoğunluğu fazla olmadığını ancak yine de benim insanların hayatını kaybedeceğini söyleyen Görür, “Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında” ifadelerini kullandı.