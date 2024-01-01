7.5 büyüklüğünde deprem! Bütün sahillerde tsunami alarmı verildi

Japonya'nın İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,5 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,5 büyüklüğünde depremler oluştu.

Deprem sonrası; Ishikawa, Niigata ve Toyama bölgeleri için kıyı boyunca tsunami uyarısı yapıldı. Halktan, dikkatli olmaları istendi.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Depremin ardından aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.