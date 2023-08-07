İzleyiciler 7 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Ağustos Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 7 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 7 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 7 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 7 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?
7 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 İstanbul'un Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ruhun Duymaz
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:40 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana