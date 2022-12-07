7 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? 7 Aralık Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 7 Aralık Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Aralık Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 7 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 7 Aralık Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 7 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 7 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:45 Hayat Bugün

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kim Milyoner Olmak İste?

01:10 Yalnız Kurt

04:40 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Camdaki Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:45 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

00:00 Darmaduman

02:45 En Hamarat Benim

05:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

00:15 Çöp Adam

02:30 Toprak İle Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

15:30 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:10 Yürek Çıkmazı

02:40 Hayallerinin Peşinde

03:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:40 Kapanış