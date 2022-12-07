7 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? 7 Aralık Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 7 Aralık Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Aralık Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 7 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 7 Aralık Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 7 Aralık Çarşamba televizyonda ne var? 7 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:45 Hayat Bugün
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kim Milyoner Olmak İste?
01:10 Yalnız Kurt
04:40 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:45 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
00:00 Darmaduman
02:45 En Hamarat Benim
05:00 Son Yaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
00:15 Çöp Adam
02:30 Toprak İle Fidan
02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:40 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
15:30 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:10 Yürek Çıkmazı
02:40 Hayallerinin Peşinde
03:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:40 Kapanış
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