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Aslı Enver'den romantik kutlama. Eşinin doğum gününde aşkını haykırdı

Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikâh masasına oturan Aslı Enver, yedi aylık hamile. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:01
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7 aylık hamile olan Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a doğum günü sürprizi

Aslı Enver'den romantik kutlama. Eşinin doğum gününde aşkını haykırdı
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Oyuncu Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. 

"DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra’ya giden Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, yurda dönmüştü. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Doğumu Londra’da gerçekleştireceği haberleri sorulan Enver, “Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur” açıklamasını yapmıştı.

"AŞERME DURUMUM YOK"

Bebeğe verecekleri isim konusunda kararsız kaldıklarını belirten oyuncu, "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Hamilelik de gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Ünlü isim, eşinin doğum gününü kutladı. Berkin Gökbudak ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Enver, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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