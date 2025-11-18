İsviçre Bankası UBS’in hazırladığı, Küresel Servet Raporu 2025 verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de dolar milyonerleri arttı. Dikkat çekici bir konuma yükselen Türkiye, milyoner sayısındaki artışla dünyada açık ara lider oldu.

Verilere göre, dünyada 2024 yılında dolar milyonerleri bir önceki yıla göre yüzde 1,2 arttı. Türkiye’de dolar milyoneri sayısı ise yaklaşık 7 bin kişi artışla yüzde 8,4 oranında yükselerek açık ara önde yer aldı. Türkiye, milyoner büyüme hızında, yüzde 5,8 olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve yüzde 4,4’lük Hindistan’ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Raporda, ülke sıralamasında Türkiye, 236 bin 363 dolar milyoneri ile orta büyüklükteki ekonomiler arasında öne çıkıyor. Bu rakam, ülkedeki yüksek enflasyon ve kur hareketlerine rağmen servet birikiminin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.

DÜNYADA 684 BİN YENİ MİLYONER VAR

Rapora göre, dünya genelindeki dolar milyoneri sayısı 2024’te yüzde 1,2 arttı ve milyonerlere 684 bin kişi daha eklendi. En yüksek artış kişi bazında ABD’de olurken, ülkede milyonerlere günde bin kişinin üzerinde yeni katılım oldu.

Çin’de de 2024’te 141 bin yeni milyoneri olurken, küresel servet dağılımında ABD ve Çin, toplam servetin yarısından fazlasını elinde tutmaya devam etti.

SERVETİN YAPISI DEĞİŞTİ

Raporda, Türkiye’ye yönelik dikkat çeken bir diğer unsur da ülkedeki borçluluk seviyesinin son derece düşük olması oldu. Türkiye; Suudi Arabistan, Meksika, İtalya ve İspanya ile birlikte, toplam servet içinde borç oranının en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı.

Diğer bir yandan Türkiye’de yerel para cinsinden medyan servet artışı en büyük düşüşü de yaşadı. Medyan ve ortalama servet, yerel para cinsinden enflasyon karşısında yüzde 21 geriledi ve en sert düşen ülke oldu. Yüksek enflasyonun etkisi burada görüldü.

Türkiye’de dolar bazlı servet birikiminin hızlandığı görülürken, iç dinamiklerde, özellikle medyan servet ve alım gücünde gerilemenin sürdüğü dikkat çekiyor. Buna rağmen, Türkiye 2024’te küresel servet haritasında “en çok milyoner artışı yaşayan ülke” konumuna yükseliyor.