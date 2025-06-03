7 büyüklüğünde deprem kapıda mı? Marmaris depremi sonrası korkutan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz’de saat 02.17’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmaris’in 10,43 kilometre açığında gerçekleşen deprem, 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi. Sözbilir, depremin “Pliny-Strabo” olarak bilinen yapının batı sınırında yer alan Marmaris Fay Zonu üzerinde oluştuğunu belirtti. Depremin, Marmaris Fay Zonu’na komşu karadaki fayları tetikleyebileceği öngörüsünü paylaşan Prof. Dr. Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğru tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı’na aktarılması önem arz etmektedir" dedi.