"7 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir" Japon deprem uzmanından korkutan uyarı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, katıldığı Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde büyük depremler beklediğini vurgulayan Moriwaki, Santorini Adası çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini ifade ederek, bu tür bir depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir'de hissedileceğini belirtti.

"EGE DENİZİ’NDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Moriwaki, Ege Denizi'ndeki depremselliğe vurgu yaparak, 7 büyüklüğünde bir depremin Santorini çevresinde gerçekleşebileceğini söyledi. Bu tür bir depremin, Türkiye'nin güney kıyılarında da hissedileceğini belirten Japon uzman, "Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir gibi bölgelerde depremi hissedebilirsiniz, ancak büyük hasar oluşacağını sanmıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ege Denizi Santorini Adası’nda üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler bölge halkını korkuturken, son olarak bölgede 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.