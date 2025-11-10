Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde üç ay içinde kaydedilen 15 bini aşkın sarsıntı, uzmanları harekete geçirdi. Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen ve Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede meydana gelen yoğun sismik hareketliliği “deprem fırtınası” olarak değerlendirerek hem tektonik hem de magma kaynaklı bir süreç yaşandığını ifade etti. Uzmanlar, Simav Fayı’nın 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli taşıdığına vurgu yaptı.

‘3 AYDA 15 BİNDEN FAZLA SARSINTI YAŞANDI’

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Sındırgı’da ağustos ve ekim aylarında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki iki depremden sonra binlerce artçının kaydedildiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde yılda ortalama 25 bin depremin meydana geldiğini hatırlatan Özmen, sadece Sındırgı’da üç ayda bu sayının yüzde 60’ına denk gelen 15 binden fazla sarsıntı yaşandığını söyledi.

Özmen, bu yoğunluğun 'ikiz deprem' olarak adlandırılan iki büyük sarsıntıdan sonra ortaya çıkan hibrit bir deprem sürecine işaret ettiğini belirtti. “Bölgedeki hareketlilik, hem yer kabuğundaki tektonik gerilim artışı hem de magma sokulumlarının etkisiyle karma bir yapı sergiliyor” ifadelerini kullandı.

‘7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR'

Depremlerin Simav Fay Zonu üzerinde yaşandığını hatırlatan Özmen, bu fay hattının tarihsel olarak yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Özmen, “Simav Fayı, 7 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem üretme kapasitesine sahip. Bu nedenle bölgedeki sarsıntıların dikkatle izlenmesi gerekiyor” sözlerini sarf etti.

Öte yandan Özmen, Sındırgı’nın “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesinin süreci hızlandırdığını, bu karar sayesinde kira yardımı, geçici barınma ve yıkım işlemlerinin etkin biçimde yürütüldüğünü belirtti.

‘BÖLGEDE 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR’

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, Bandırma’dan Sakarya’ya uzanan kırılmamış fay hatlarını belirtti. Pampal, “Bu bölgedeki fay segmentleri kırılırsa 6 ve üzeri büyüklükte depremler sürpriz olmaz. Girit-Rodos hattında ise 7 ila 8 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı daha yüksek” açıklamasını yaptı.