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Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın, asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 18:40
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7 çocuk annesi yaşlı kadın, asılı halde bulundu

Aydın'da şüpheli ölüm
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7 çocuk annesi 68 yaşında bir kadın evinin arka kısmındaki odunlukta komşuları tarafından asılı halde bulunurken, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk annesi 68 yaşındaki Zeliha Erdemci iddiaya göre 2 yıl önce eşini kaybettikten sonra bunalıma girdi. 

ÇOCUKLARI VE YAKINLARI YASA BOĞDU

2 kızı ve torunları ile birlikte ikamet eden Erdemci henüz bilinmeyen bir nedenle evinin arka kısmında bulunan odunlukta kendini asarak yaşamına son vermek istedi. Komşuları tarafından fark edilerek kurtarılmaya çalışan Erdemci ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdemci'nin ölüm haberi çocukları ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

 

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