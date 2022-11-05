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Galatasaray'ı yenen Antalyaspor şampiyon oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "7. Efsaneler Kupası" futbol turnuvasında finalde Galatasaray ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan galip ayrılan takım oldu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:58
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7. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Antalyaspor 

Galatasaray'ı yenen Antalyaspor şampiyon oldu
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Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında gerçekleştirilen "Efsaneler Kupası" turnuvası, Türk ve Alman eski futbolcuları bir araya getirdi.

Turnuvaya, 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler, ATFF ve Acun Medya takımları katıldı.

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvaya, sporseverlerin yakından tanıdığı Sabri Sarıoğlu, Ailton, Emre Aşık, Samet Aybaba, Ziya Doğan, Hikmet Karaman, Evren Turan, Ali Zitouni ve Erman Kılıç gibi eski ünlü futbolcular ile Galatasaray Kulübünün eski başkanı Alp Yalman gibi isimler katıldı.

Turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz yaptı. Ayrıca Almanya'nın Adana Fahri Konsolosu Teyfik Kısacık da hazır bulundu.

8 takımın mücadele ettiği 7. Efsaneler Kupası'nı, Galatasaray'ı finalde penaltılarda 4-2 yenen Antalyaspor kazandı.

Turnuvayı Hannover 96 üçüncü olarak tamamladı.

Ayrıca turnuvada yapılacak çekilişlerde elde edilecek gelirler ise lösemili çocuklara bağışlanacak.

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