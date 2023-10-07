İzleyiciler 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 7 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 7 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

7 EKİM CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)

22:30 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bambaşka Biri

13:45 Hudutsuz Sevda

16:00 Kader Bağları

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

01:45 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

12:45 En Güzel Bölüm

13:00 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

00:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star