İzleyiciler 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 7 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 7 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
7 EKİM CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
22:30 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bambaşka Biri
13:45 Hudutsuz Sevda
16:00 Kader Bağları
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
01:45 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
12:45 En Güzel Bölüm
13:00 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
00:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star