7 gollü çılgın maç! Al Hilal Manchester City'yi İngiltere'ye yolladı

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7 gollü çılgın maç! Al Hilal Manchester City'yi İngiltere'ye yolladı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda İngiliz devi Manchester City ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. 7 gole sahne olan mücadelede adını son 8 takım arasına Al Hilal yazdırdı.

İngiltere ekibi Manchester City ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Orlando'nun Camping World Stadyumu'Nda oynanan maçı, Suudi Arabistan temsilcisi normal süresi 2-2 biten maçı uzatmalarda gelen goller sonrası 4-3 kazandı.

Al-Hilal'in gollerini 46. dakikada Leonardo, 52. dakikada Cancelo, 94. dakikada Koulibaly ve 113. dakika da tekrardan Leonardo attı.

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Manchester City'nin gollerini ise 10. dakikada Bernardo Silva, 55. dakikada Erling Haaland ve 104. dakikada Phil Foden kaydetti.

Karşılaşmanın galibi Al-Hilal, çeyrek final maçında Fluminense karşısında olacak.

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