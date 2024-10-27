7 gollü maçın galibi Brentford oldu

Brentford, Gtech Community Stadium'da oynanan karşılaşmada, ilk yarıda iki gol geriye düşmesine rağmen maçı çevirerek 3-3'ten 4-3 kazanmayı başardı. Mbeumo'nun sol ayakla yaptığı ortanın kimseye değmeden kalenin köşesine gitmesi, ev sahiplerini sevince boğdu.

Maçın başında Ipswich, Sam Szmodics ve George Hirst’ın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitimine iki dakika kala Yoane Wissa'nın 44. dakikada attığı gol ve Harry Clarke'ın kendi kalesine attığı golle Brentford eşitliği sağladı.

İkinci yarıda Clarke, Keane Lewis-Potter'ı ceza sahasında düşürerek kırmızı kart gördü. Bu dakikada Brentford’un Mbeumo ile kullandığı penaltı, ev sahibini 3-2 öne geçirdi. Ancak Ipswich'ten Liam Delap, karşılaşmanın bitimine dört dakika kala attığı golle durumu eşitledi.

Fakat Mbeumo'nun son dakikada attığı gol, Brentford'a galibiyeti getirdi. Mbeumo, bu sezon evinde attığı gollerle dikkat çekti ve toplamda yedi golle takımının en skorer ismi oldu.

Ipswich, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de dokuz maçta galibiyet yüzü göremedi. Teknik direktör Kieran McKenna, takımının sergilediği mücadeleci performansla ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu, ancak bir puan alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Bu karşılaşma, Brentford'un 1936/37 sezonundan sonra üst düzey bir ligde evindeki ilk beş maçta yenilmezliğini sürdürdüğü ikinci sezon oldu. Brentford'un hocası Thomas Frank, ilk yarıda kötü performans sergilendiğini kabul ederek Ipswich'in iyi oynadığını ifade etti.

Brentford, bu galibiyetle birlikte bu sezonki lig mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu. Mbeumo’nun formu ve takımın genel performansı, Brentford’un ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda umut verici bir tablo çiziyor.