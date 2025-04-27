7 gollü maçta Trabzonspor Alanyaspor'u mağlup etti

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7.dakikada Banza'nın yerden gönderdiği topa Zubkov gelişine vurdu. Direkten dönen top tekrar önüne düşen oyuncu kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Visca, ceza sahası içindeki Sikan'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan dönün topu tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

27. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topu önüne alan Cordova, rakiplerinden sıyrılarak ayağının içiyle yaptığı vuruş ağalarla buluştu. 2-1

38.dakikada Zubkov'un pasında topla buluşan Sıkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un sağından ağalarla buluştu. 3-1



44. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ali Şansalan, ceza sahasında Visca'nın eliyle oynadığı tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

45+2. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta Sikan, kafayla topu kale önüne gönderdi. Topa iyi yükselen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak filere gitti. 4-2

52. dakikada Hadergionaj'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Sporar'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlara gitti. 4-3

88. dakikada Zubkov, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak Ertuğrul'dan döndü. Dönen topa Arif Boşluk'un şutunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.