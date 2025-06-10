7 gollü maçta zafer Belçika'nın

Kaynak: AA
7 gollü maçta zafer Belçika'nın

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri 6 maç ile devam etti. 7 gole sahne olan karşılaşmada Belçika, Galler'i son dakikalarda devirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma oynandı. Yıldızların sahneye çıktığı maçlar bol gollü geçti.

I Gubu'nda oynanan maçlarda Norveç, süper yıldızı Haaland'ın attığı golle Estonya deplasmanında üç puanı aldı. Spaletti yönetiminde son maçına çıkan İtalya ise Moldova'yı 2-0 yendi.

J Grubunda 7 gollü maçta Belçika, 88'inci dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle Galler'i 4-3 mağlup etti. Kuzey Makedonya, Kazakizstan'ı deplasmanda bulduğu tek gol ile devirdi.

L Grubu'nda Hırvatistan, Modric'in de gol attığı maçta Çekya'yı 5-1 yendi. Faroe Adaları ise Cebelitarık'ı 2-1 mağlup etti.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- I Grubu:

Estonya-Norveç: 0-1

İtalya-Moldova: 2-0

- J Grubu:

Belçika-Galler: 4-3

Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1

- L Grubu:

Hırvatistan-Çekya: 5-1

Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1

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