7 gollü maçta zafer Belçika'nın

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma oynandı. Yıldızların sahneye çıktığı maçlar bol gollü geçti.
I Gubu'nda oynanan maçlarda Norveç, süper yıldızı Haaland'ın attığı golle Estonya deplasmanında üç puanı aldı. Spaletti yönetiminde son maçına çıkan İtalya ise Moldova'yı 2-0 yendi.
J Grubunda 7 gollü maçta Belçika, 88'inci dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle Galler'i 4-3 mağlup etti. Kuzey Makedonya, Kazakizstan'ı deplasmanda bulduğu tek gol ile devirdi.
L Grubu'nda Hırvatistan, Modric'in de gol attığı maçta Çekya'yı 5-1 yendi. Faroe Adaları ise Cebelitarık'ı 2-1 mağlup etti.
Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- I Grubu:
Estonya-Norveç: 0-1
İtalya-Moldova: 2-0
- J Grubu:
Belçika-Galler: 4-3
Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1
- L Grubu:
Hırvatistan-Çekya: 5-1
Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1