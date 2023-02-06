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İYİ Parti önerdi. 7 gün milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaşanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı. İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini söylemişti...

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:43
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7 gün milli yas ilan edildi. İYİ Parti önermişti

İYİ Parti önerdi. 7 gün milli yas ilan edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaşanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı. 

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan; "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ ÖNERMİŞTİ

İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini söylemişti.

Zorlu "İYİ Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür!" ifadesini kullanmıştı.

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Fatih sm
6.02.2023 21:53
İnsanları irite etmeden ayrım yapmadan yandaş mandaş demeden yardımların yapılması gerekir. Covid de İst ve Ank bb lerinin yardımlarına el konulmuştu.tekrarı ayıp olur millet zor durumda  
 
Sedat
6.02.2023 21:38
Bu 7 gün partilileriniz siyaset yapıp milleti kızdırmasın yeter. Cumhurbaşkanımızın direktifiyle diye cümlelere başlamasınlar millet yardımı şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumlarından bekliyor  
 
C.K.
6.02.2023 21:30
Şu anki yöneticilerimiz ilime inanmamaktadır. Dua ile her felaketi defedeceklerine inanıyorlar.Böyle oluncada bu felaketler kaçınmaz olur.Türkiye'nin başısağolsun.Ölenlere Allah'tan rahmet,yaralılara şifa  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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