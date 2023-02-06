İYİ Parti önerdi. 7 gün milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaşanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan; "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ ÖNERMİŞTİ

İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini söylemişti.

Zorlu "İYİ Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür!" ifadesini kullanmıştı.