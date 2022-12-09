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7 gündür kayıp genç kafasından vurulmuş halde su deposunda bulundu

İzmir'in Dikili ilçesinde, 7 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Ahmetcan Zeyrek, bir su deposunda ölü bulundu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 20:55
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7 gündür kayıp genç kafasından vurulmuş halde su deposunda bulundu

7 gündür kayıp genç kafasından vurulmuş halde su deposunda bulundu
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Zeyrek'in başından silahla vurulduğu, cesedinin ise yanık bir halıya sarıldığı belirlendi. Zeyrek'in arkadaşı olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı Mahallesi'nde, 2 Aralık'ta evinden ayrılan Ahmet Can Zeyrek'ten bir süredir haber alınamıyordu. 6 Aralık tarihinde Zeyrek'in yakınları, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Zeyrek'in bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Zeyrek'in en son 31 yaşındaki arkadaşı B.K. ile birlikte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, B.K.yı gözaltına aldı.

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