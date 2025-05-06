7 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Düzenleme: Kaynak: DHA
7 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Güvenlik güçleri 2 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD'e yönelik 7 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Soruşturmada 27 şüpheli belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüpheli belirlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

IŞİD terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.


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