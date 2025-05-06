7 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüpheli belirlendi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
IŞİD terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.