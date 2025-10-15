Samsun merkezli 7 ilde, FETÖ’nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 13 Ekim 2025’te, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonda, farklı meslek gruplarından 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında aktif rol aldığı, operasyonel hatlarla iletişim kurduğu, ankesörlü telefonlarla ardışık aramalar yaptığı ve daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılı olduğu belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin Bank Asya’daki hesap hareketleri ve ByLock mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 şüpheli Samsun Adliyesi’ne sevk edilirken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon, FETÖ’nün gizli yapılanmasına ağır bir darbe vururken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceği belirtildi.