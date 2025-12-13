Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan bir kömür madeninde çalışan işçileri, üretim sırasında bir galeride ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek, baygınlık geçirmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ocağa ulaşan ekipler ve maden işçilerinin çalışmasıyla gazdan zehirlenen Mustafa K., Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.