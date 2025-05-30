7 isim daha gönderilecek... Fatih Tekke kılıcı eline aldı: Operasyon devam edecek

Gelecek sezonda yarışmacı bir takımla mücadele etmek isteyen Trabzonspor’da kadroda radikal değişimler için tam yetki verildi. Bu yönde son 3 sezonda takımda çok yer bulamayan ve sürekli sakatlık yaşayan ve taraftarın tepkisini çeken Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan’ın sözleşmesi feshedildi.

Fatih Tekke’nin kadrodaki bu operasyona sezonun sona ermesinin ardından devam edeceği kaydedildi. Her basın toplantısında enerjisi yüksek, savaşan ve fiziksel mücadeleden çekinmeyen bir oyuncu grubu oluşturmak istediğini kaydeden Tekke, verim alamadığı isimleri yönetime bildirecek. Yapılacak transferler ve altyapıdan gelen oyunculara yer açmak isteyen Tekke’nin en az 7 oyuncunun daha biletini kesmesi bekleniyor.

Trabzonspor’da gönderilmesi beklenen isimler şöyle:

Taha Tepe: 24 yaşına gelen kaleci Uğurcan’ın yokluğunda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Daha genç kalecilerin şans bulması için gönderilebilir.

Serdar Saatçı: Sezonun büyük bölümünde sakatlık yaşadı. Şans bulduğu dönemleri de iyi değerlendiremedi. 2 milyon euro bonservis ödenen 22 yaşındaki stoper, kiralık ya da bonservisiyle gönderilecek.

Stefan Savic: Trabzonspor’da en yüksek maaşı alan Savic, sık sık sakatlanarak takımdan uzun süre uzak kaldı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp stoper maliyetsiz bir şekilde ayrılabildiği takdirde gönderilecek.

Ozan Tufan: Zaman zaman iyi performans gösterse de sezon genelinde en çok eleştirilen oyuncu oldu. Eski temposundan uzak olan Ozan Tufan’ın en az zararla gönderilmesi bekleniyor.

Okay Yokuşlu: Milli oyuncu da bu sezon sık sık sakatlandı. Orta saha şişkinliğinde yer bulmakta zorlanan Okay, stoper oynadığı maçlarda da iyi performans veremedi. Teklif geldiği takdirde gönderilebilir.

Muhammed Cham: Skor anlamında Trabzonspor’un en verimli oyuncularından olsa da oyundaki dağınıklığı, fiziksel eksikliği ile henüz Bordo-Mavili takımın yükünü kaldıramadığı görüldü. Avrupa’dan talipleri olan oyuncunun satışına sıcak bakılıyor.

Batista Mendy: Trabzonspor’un orta sahada en etkili ve istikrarlı ismi olan Fransız oyuncunu devre arasında aldığı tekliflerden sonra performansı düştü. İngiltere ve Fransa’dan talipleri olan oyuncunun satılıp yapılacak transferlere kaynak yaratılması planlanıyor.

John Lundstram: Kısıtlığı yeteneğine rağmen mücadelesiyle elinden geleni yapmaya çalışan bir profil sergileyen İngiliz oyuncu için kararı şartlar belirleyecek. Kalmasında mahsur görülmeyen oyuncu, teklif gelmesi halinde yabancı kontenjanında yer açılması için satılabilir.

Denis Draguş: Fatih Tekke’nin beğendiğini söylemesine karşın mental sorunlar yaşayan ve oyunda çabuk dağılan Rumen forvet, iyi bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde satılabilir.

Bu isimlerin dışında kanatlarda hızlı isimler isteyen Fatih Tekke, 35 yaşındaki Edin Visca ve 36 yaşındaki Nwakaeme’den birinin de yapılacak transferlere göre gönderilmesini isteyebilir.