7 katlı binada korkutan yangın. Çatı alevler içinde

Düzenleme: Kaynak: DHA
7 katlı binada korkutan yangın. Çatı alevler içinde

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Eyüpsultan’da 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına yayıldı.

istanbul-eyupsultanda-7-katli-binada-y-723673-213844.jpg

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

istanbul-eyupsultanda-7-katli-binada-y-723675-213844.jpg

Son Haberler
İstanbul'a bağlı ilçeydi! İl yapıldıktan sonra en gözde kentlerden biri oldu
İstanbul'a bağlı ilçeydi! İl yapıldıktan sonra en gözde kentlerden biri oldu
Ianis Hagi, Rangers'a veda etti
Ianis Hagi, Rangers'a veda etti
Avrupa Birliği Suriye kararını resmen duyurdu!
Avrupa Birliği Suriye kararını resmen duyurdu!
Bakan Şimşek’ten Katar’da çok konuşulacak 'yatırımcı' açıklaması!
Bakan Şimşek’ten Katar’da çok konuşulacak 'yatırımcı' açıklaması!
ABD'den gündemi sallayacak Suriye iddiası! Bu açıklama tüm dengeleri değiştirecek
ABD'den gündemi sallayacak Suriye iddiası! Bu açıklama tüm dengeleri değiştirecek