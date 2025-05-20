7 katlı binada korkutan yangın. Çatı alevler içinde

Eyüpsultan’da 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına yayıldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.