7. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Olay, merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı binanın terasında bulunan Azra Nisa A. (15), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Azra Nisa A.'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Azra Nisa A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.