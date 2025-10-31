Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ilçede şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, A.A. ve S.D. tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 7,5 kilo işlenmiş altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan altınlara el konulurken, A.A. ve S.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.