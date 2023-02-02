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  • Şarkıcı Tuğba Altıntop imam nikahı rekoru kırmış. 7 Kocalı Hürmüz de kimmiş

Şarkıcı Tuğba Altıntop imam nikahı rekoru kırmış. 7 Kocalı Hürmüz de kimmiş

Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop, toplamda sekiz tane imam nikahı kıydığını itiraf etti. Bir kez resmi nikah kıydığı Rafet El Roman’dan mehir almadığını ifade etti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:21
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7 Kocalı Hürmüz de kimmiş. Şarkıcı Tuğba Altıntop imam nikahı rekoru kırmış

Şarkıcı Tuğba Altıntop imam nikahı rekoru kırmış. 7 Kocalı Hürmüz de kimmiş
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Ensonhaber YouTube kanalında Magazin Müdürü İlker Koç'un konuğu eski Türkiye güzeli, manken, sunucu ve Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop konuk oldu.

Koç'un, "Resmi evlenmeden imam nikahın oldu mu?" sorusu üzerine Altıntop, "Yedi kocalı Hürmüz'den fazlayım" yanıtını verdi. Altıntop toplamda sekiz tane imam nikahı kıydığını itiraf etti. Aynı zamanda imam nikahı kıydığı 8 kişiden ve 1 kez resmi nikah kıydığı Rafet El Roman’dan mehir almadığını ifade etti.

İmam nikahlı olduğu kişilerin bazılarıyla en az bir hafta 10 gün kadar, bazılarıyla da 2 veya 3 yıl resmi nikahsız evli kaldığını söyledi. Altıntop tanıdık imamlar olduğunu da sözlerine ekledi.

''SEDA SAYAN'I GEÇEMEDİM''

Buna rağmen nikah rekorunda hâlâ Seda Sayan'ı geçemediğini gülerek sözlerine ekledi. İlerleyen zamanlarda resmi ve imam nikahlı olmak şartıyla evlilik yapmak istediğini belirterek aklındaki kişiye de gönderme yaptı. Ayrıca Altıntop daha önce Rafet El Roman ile 1996–2002 yılları arasında resmi olarak evlilik yaşamıştı.

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Teist
2.02.2023 13:57
İmam nikahı ne ulan? Kuran'da yok. Bu kadın kendi zevkleri uğruna ya bilerek ya da bilmeyerek kendini kandırmaya çalışmış.  
 
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