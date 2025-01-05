Memur ve emeklileri ilgilendiriyor… Uzman isim kuruşu kuruşuna alacakları maaşı açıkladı

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin Ocak ayında maaşlarına gelecek zam netleşti. TÜİK tarafından son Aralık ayı enflasyonun açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 11.54 olarak ortaya çıkmıştı. Uzman isim Noyan Doğan, memur maaşlarını tek tek hesaplayarak tablo halinde açıkladı.

NE ORANDA ZAM ALACAKLAR

7 milyona yakın memur ve memur emeklilerinin gözü maaşlara gelecek zam oranına çevrilmişti. TÜİK tarafından Aralık ayında enflasyonun yüzde 1,03 artış gösterdi. Bu noktada Toplu Sözleşme’ye göre 2025’in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam almış olacaktı. 2024’ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde de geçen tutar, enflasyon farkı olarak verilecek. Buna göre memur ve emeklilerinin 2025 ocak ayı maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

DOĞAN TEK TEK HESAPLADI

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yeni zamla birlikte emeklilere 753 ila 4 bin 900 lira arasında değişen tutarlarda ek ödeme yapılacağını belirtirken, köşe yazısında tablo halinde memur maaşlarına gelecek zammın hesaplamasını kuruşu kuruşuna açıkladı.

Doğan’ın hesaplamalarına göre maaş tablosu şu şekilde olacak;