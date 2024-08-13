7 mürettebatı kayıp olan Kafkametler’in enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı

Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları denizde ve kıyı kesiminde sürerken, bulunan 44 kemik parçasının adli tıp kurumundaki incelemeleri devam ediyor.

Rusya'nın Temryuk limanından Aliağa limanına yük taşıyan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle 19 Kasım 2023 tarihinde Kdz. Ereğli limanı önünde demirlediği sırada askeri mendireğe çarptı ve battı. Olayın ardından hemen başlatılan arama kurtarma çalışmaları, geminin enkazını kaldırma ve mürettebatı bulma çabalarını içeriyordu.

Enkaz kaldırma çalışmalarında yaklaşık bin 421 ton enkaz kaldırıldı. Arama faaliyetlerinin beşinci gününde, 12 mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebat, kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip için çalışmalar devam ediyor.

14 Aralık 2023 tarihinde Aras Salvage Gemi-Enkaz Kurtarma Şirketi tarafından başlatılan enkaz kaldırma faaliyetlerinde, su altında büyük bir parça kalmadığı belirtilerek, mendirek bloklarının altındaki küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörüldü. Bu tarihten itibaren enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Tarama çalışmaları sırasında bulunan 64 kemik parçasından 20'sinin hayvana ait olduğu belirlendi. Kalan 44 kemik parçasının incelemeleri ise Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, enkaz çıkarma faaliyetlerinin tamamlandığı, ancak Sahil Güvenlik unsurlarının cenazeleri bulmak için denizde ve kıyı kesiminde tarama çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.