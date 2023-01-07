7 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Ocak Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 7 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 7 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 7 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan (Yerli Sinema)
08:00 Emine (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arabesk (Yerli Sinema)
16:30 Öyle Olsun (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
05:15 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye (Yerli Sinema)
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
02:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
02:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Söz
08:00 Toprak İle Fidan
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
14:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
22:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
00:30 Çöp Adam
02:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
04:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sıfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 MasterChef Türkiye
01:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Gazete Magazin
05:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
12:20 Yürek Çıkmazı
15:40 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:10 Kapanış
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