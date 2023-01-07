7 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Ocak Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 7 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 7 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 7 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan (Yerli Sinema)

08:00 Emine (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Arabesk (Yerli Sinema)

16:30 Öyle Olsun (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye (Yerli Sinema)

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

02:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)

00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

02:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Söz

08:00 Toprak İle Fidan

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

14:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

22:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

00:30 Çöp Adam

02:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

04:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Sıfırıncı Gün

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 MasterChef Türkiye

01:15 Tuzak

03:30 Kadere Karşı

04:45 Gazete Magazin

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:10 Ege’nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

12:20 Yürek Çıkmazı

15:40 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:10 Kapanış