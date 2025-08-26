7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi

Kaynak: İHA
7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 3. haftası sonrası disiplin sevklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray: 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Gaziantep FK, Fenerbahçe: 'talimatlara aykırı hareketi'

- Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: 'saha olayları'

- Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Son Haberler
Adana’da otomobil alev alev yandı
Adana’da otomobil alev alev yandı
Olawoyin’den Galatasaray mesajı: 'İyi hazırlandık'
Olawoyin’den Galatasaray mesajı: 'İyi hazırlandık'
Edirne’de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı
Edirne’de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı
Öcalan serbest mi bırakılıyor? Numan Kurtulmuş yanıtladı
Öcalan serbest mi bırakılıyor? Numan Kurtulmuş yanıtladı
7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi
7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi