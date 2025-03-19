7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi

Kaynak: İHA
7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi

TFF’den gelen açıklamaya göre 7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi. Sevk edilen kulüpler arasında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da bulunuyor.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı'
- Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, 'saha olayları'
- Konyasporlu futbolcu Melih Bostan ile Hataysporlu futbolcu Francisco Calvo, 'kural dışı hareketi'
- Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, 'sportmenliğe aykırı hareketi'
- Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 'hakareti'
- Trabzonspor, 'talimatlara aykırı hareketi'
- Çaykur Rizespor Kulübü İdarecisi Muhittin Sandıkçı, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi'
- Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 17.03.2025 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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