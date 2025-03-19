7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:



- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, 'saha olayları'

- Konyasporlu futbolcu Melih Bostan ile Hataysporlu futbolcu Francisco Calvo, 'kural dışı hareketi'

- Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, 'sportmenliğe aykırı hareketi'

- Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 'hakareti'

- Trabzonspor, 'talimatlara aykırı hareketi'

- Çaykur Rizespor Kulübü İdarecisi Muhittin Sandıkçı, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi'

- Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 17.03.2025 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.