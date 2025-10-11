Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü işbirliğiyle Kushimoto Sokağı'nda düzenlenen festivalin açılışında bando ekipleri müzik dinletisi dinletildi.

Yenişehir Belediye Başkan Vekili Çağdaş Dutlu, açılışta, Mersin ilçesinin sadece altyapıyla değil eğitimle, sanatla, kültürle de büyüyen bir ilçe olduğunu söyledi.

Sanatı sokaklara taşıdıklarını söyleyen Dutlu, "Sanat, herkes içindir ve kent yaşamının doğal parçasıdır. Festivalimiz sanatın yanı sıra kentimizdeki insanları bir araya getirmesi, aynı duyguları paylaşmasını, kaynaşmasını ve Yenişehir'in sosyal yaşamına canlılık getirmesini sağlayan bir etkinliktir" diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da festivale katkı sunanlara teşekkür ederek, sanat ve sanatçının yanında olacaklarını belirtti.

Farklı kentlerden gelen müzisyenlerin performans sergileyeceği festival yarın bitecek.

SAĞLANAN GELİR DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Bu arada, festival kapsamında kurulan stantlardan elde edilen kiralama gelirinin deprem bölgesindeki çocukların yararına kullanılacağı bildirildi.