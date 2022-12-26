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Hem içiçi hem satıcıydılar. 7 uyuşturucu taciri tutuklandı

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 7 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 18:03
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7 uyuşturucu taciri tutuklandı. Hem içiçi hem satıcıydılar

Hem içiçi hem satıcıydılar. 7 uyuşturucu taciri tutuklandı
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İHA'da yer alan haberde, Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 7 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 358 gram esrar maddesi, 22 gram metamfetamin maddesi, 153 gram eroin maddesi, 2 adet sentetik ecza ve 2 adet tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 7 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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