‘7 ve üzeri deprem olacak’. Deprem uzmanından kara haber

Malatya’da dün yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra bugün Sivas 4.7 ve 4.1’lik depremlerle sarıldı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal yaşanan depremlerin ardından canlı yayında korkutan açıklamalarda bulundu. Pampal, bu fay zonunun 7.0 üzeri bir deprem üretme potansiyeli olduğunu açıkladı.

Sivas’ta yaşanan peş peşe depremlerden sonra canlı yayında açıklamalarda bulunan Pampal, Malatya depremi ile Sivas’taki depremlerin bağı olmadığını ifade etti.

Pampal yaptığı açıklamada, “Malatya’daki deprem ile Sivas’taki depremin birbiri ile bağı yok, farklı fay hatları üzerindeki depremler bunlar. Bölge hareketli, 6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen o büyük 2 kırılma sonrasında 60-70 bini bulan artçılar bölgede sismik aktiviteyi artırdı. Doğal bir süreçtir bu, daha da devam edecektir. Asıl Kayseri civarında çatallaşır bu fay, Sultansazlığı’nın çevresinde çok fazla aktif fay var. Sivas geçmişte çok yıkıcı depremler yaşamış ilimizdir” ifadelerini kullandı.

"7 ÜZERİ DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ OLAN FAYLAR"

Bu iki depremin Sivas-Merkez olarak gözüktüğü belirten Pampal, “Oldukça da derin bir mesafede. Normalde 8-10 kilometredir bizim üst merkezimiz, derinleştikçe daha geniş alanda ama daha az yıkıcı etkisi olur.

Bu fay zonu 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olan bir fay, Develi, fayı, Erciyes fayı, bunlar Sultansazlığı çevresinde bulunan 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olan faylar. Sivas’ı en yakın etkileyecek olan Deliler fayı (Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan fay) kırılırsa Sivas’ı ciddi etkileyebilir” ifadelerini kullandı.